In Feierlaune war der TuS Hilter um Mannschaftskapitän Jonas Tappmeyer (vorne links). Foto: Helmut Kemme up-down up-down Ambitionen oben angemeldet TuS Hilter schlägt Spielvereinigung Hilter mit 3:0 Von Peter Vorberg | 28.08.2022, 21:06 Uhr

In der vergangenen Saison zogen die Kreisliga-Fußballer des TuS Hilter im Meisterschaftsdreikampf der Süd-Staffel den Kürzeren und verpassten den so erhofften Aufstieg in die Bezirksliga. Trotz dieser Enttäuschung nimmt das Team von Trainer Björn Steffen einen neuerlichen Anlauf und meldete seine Ambitionen Richtung Spitzenplätze durch einen 3:0-Heimsieg gegen die Spielvereinigung Niedermark wieder an.