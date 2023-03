Vier gegen einen beim 4:1 – die Hilteraner Phillip Galow, Nikolas Brinkmann, Florian Wiesmeier und Jonas Straede (von links) setzen in dieser Szene Hagens Torjäger Simon Holkenbrink (weißes Trikot) zu. Foto: Helmut Kemme up-down up-down Mit Videos: Zweite Niederlage für Hagen TuS Hilter feiert souveränen Heimsieg gegen den Spitzenreiter Von Christian Hesse | 26.03.2023, 19:34 Uhr

Der Siegeszug des Hagener SV in der Kreisliga Staffel C ist gestoppt. Der Spitzenreiter kassierte nach neun Siegen in Serie eine deutliche 1:4-Pleite beim TuS Hilter. Durch den Heimsieg der Meller Reserve am Freitagabend gegen Riemsloh (3:2) hat die Elf von Trainer Benjamin Deuper nur noch drei Punkte Vorsprung bei einem mehr absolvierten Spiel.