Großer Medienrummel bei Spieltags-PK TuS Bersenbrück: Vorfreude auf Emotionen an der Bremer Brücke Von Christian Hesse | 09.08.2023, 18:31 Uhr Heiß auf den DFB-Pokal: David Leinweber, Kapitän des TuS Bersenbrück, Trainer Tobias Langemeyer, Pressesprecher Johannes Hedemann und der Sportliche Leiter Thorsten Marunde-Wehmann. Foto: Christian Hesse up-down up-down

Langsam steigt beim Fußball-Oberligisten TuS Bersenbrück der Puls. Es geht in die letzten Tage vor dem größten Spiel der Vereinsgeschichte im DFB-Pokal am Freitag (18 Uhr, im Liveticker auf noz.de) gegen Bundesligisten Borussia Mönchengladbach. Einen kleinen Vorgeschmack auf den Medienrummel am Spieltag, gab es am Mittwoch bei der Spieltagskonferenz.