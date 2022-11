Guido Kalle (rechts) ist nicht mehr Cheftrainer beim TuS Bersenbrück. Archivfoto: Rolf Kamper up-down up-down Fußball-Oberliga TuS Bersenbrück trennt sich von Cheftrainer Guido Kalle Von Christian Hesse | 04.11.2022, 21:27 Uhr

Paukenschlag in Bersenbrück: Guido Kalle ist nicht mehr Cheftrainer der Oberliga-Mannschaft. Das gab der Verein am späten Freitagabend bekannt. Beim Auswärtsspiel in Papenburg am Sonntag wird Co-Trainer Thorsten Marunde-Wehmann die Mannschaft betreuen.