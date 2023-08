Am Samstag beim SV Atlas Delmenhorst zu Gast TuS Bersenbrück: Mit großer Euphorie in den Oberliga-Alltag Von Christian Hesse | 18.08.2023, 07:04 Uhr Nicolas Eiter, hier im Kopfballduell mit Tony Jantschke und Joe Scally, könnte den Platz in der Innenverteidigung einnehmen. Foto: www.imago-images.de up-down up-down

Der DFB-Pokal war gestern – für die Fußballer vom TuS Bersenbrück steht der Alltag und damit das zweite Saisonspiel in der Oberliga am Samstag (15 Uhr) beim Regionalliga-Absteiger SV Atlas Delmenhorst auf dem Programm. Im Stadion an der Düsternortstraße stehen sich dabei zwei DFB-Pokalverlierer gegenüber.