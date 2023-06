Wird den zu erwartenden Andrang nicht aufnehmen können: Das Hasestadion in Bersenbrück. Foto: Rolf Kamper up-down up-down Borussia Mönchengladbach kommt TuS Bersenbrück freut sich über Los im DFB-Pokal, sucht aber nun ein Stadion Von Christian Hesse | 18.06.2023, 19:22 Uhr

Fußball-Oberligist TuS Bersenbrück trifft in der ersten DFB-Pokalrunde auf Bundesligist Borussia Mönchengladbach. Das ergab die Auslosung am Sonntag im Rahmen der ZDF Sportreportage. Damit haben sich die Wünsche nach einem großen Traditionsverein für den TuS erfüllt. Gespielt wird die ersten DFB-Pokalrunde am zweiten Augustwochenende vom 11. - 14. August.