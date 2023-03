Nach dem 3:1 durch Jannes Sabelhaus (Mitte) war Berges Pokalsieg fast perfekt. Foto: Rolf Kamper up-down up-down Auch QSC, Engter und Bersenbrück siegen TuS Berge und SV Alfhausen ziehen ins Pokalhalbfinale ein Von Matthias Benz | 24.03.2023, 11:39 Uhr

Am Mittwochabend war viel los bei den Kreisligisten im Nordkreis: Im Pokal-Viertelfinale setzte sich der TuS Berge gegen den FCR Bramsche mit 4:1 durch, der SV Alfhausen gewann 2:1 in Buer. In Liga-Nachholspielen landeten drei abstiegsbedrohte Teams Erfolge.