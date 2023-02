Die Fußballtrainer Uwe Niebusch, Frank Ulbricht und Björn Steffen. Foto: NOZ-Archiv/Hente up-down up-down Im Osnabrücker Amateurfußball Trainerwechsel im Sommer bei BW Merzen, RW Sutthausen und TuS Hilter Von Sportredaktion | 01.02.2023, 20:52 Uhr

In diesen Tagen nehmen die Amateurfußballer in Osnabrück Stadt und Land ihr Training für die Rückrunde auf - in Bissendorf mit einem neuen Trainer. Neue Übungsleiter wird es im Sommer auch bei RW Sutthausen, BW Merzen und beim TuS Hilter geben. Hier eine Übersicht über das Personalkarussell.