Den TuS Bersenbrück um Patrick Greten (in rot) gilt es beim Masters zu schlagen - so wie es der SV Quitt Ankum beim Fortuna-Cup schaffte. Foto: PaetzelPress/Nico Paetzel up-down up-down Bersenbrück der Top-Favorit Trainer-Umfrage vor dem Masters: Breites Feld hinter dem Seriensieger , Matthias Benz , Dennis Kurth , Christian Hesse und | 12.01.2023, 19:10 Uhr Von Malte Goltsche Benjamin Kraus | 12.01.2023, 19:10 Uhr

Als Seriensieger und hochklassigste Mannschaft geht der TuS Bersenbrück als Favorit in das Osnabrücker Hallenmasters – so sehen es zumindest die meisten Trainer der der teilnehmenden Mannschaften. Doch nicht alle sehen die Sache so eindeutig.