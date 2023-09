Kurz vor Anpfiff passiert es: Beim Gastspiel der erste Herrenmannschaft des TuS Borgloh am Sonntag beim VfR Voxtrup II verletzt sich Stammkeeper Claudio Sechelmann noch beim Aufwärmen an der Hand und fällt aus. „Das ist einfach doof gelaufen, aber das ist eben Amateurfußball. Da kann alles passieren“, sagt Trainer Marc Schiwa. Torhüter Mattes „Manni“ Schweer war bereits verletzt - und Marcel Pope ist gerade im Urlaub.

Schnell war unter den Borglohern klar, wer ins Tor muss: Mittelfeldspieler Malte Hinrichs war mit einem Kreuzbandriss lange verletzt gewesen und danach als Torwart wieder langsam ins Training eingestiegen. „Da habe ich mich aber auch nicht gerade ausgezeichnet“, ist Hinrichs bescheiden. Nichtsdestotrotz: „Irgendwer musste es ja machen“, so sein Trainer Marc Schiwa. „Und dann sucht man sich den aus, von dem man denkt, dass er es kann.“

Tabellenführer - aber nur vorrübergehend?

Und Malte Hinrichs lieferte. Zwar „haben die Gegner wohl gemerkt, dass da ein Feldspieler im Tor steht und es öfter mal aus der Distanz probiert“, erzählt Hinrichs. Doch insgesamt habe er dank der starken Abwehr auch wenig zu tun gehabt. Sein Trainer war jedenfalls zufrieden: „Das hat richtig funktioniert!“

„Das hat richtig gut funktioniert. Das heißt aber nicht, dass wir das jetzt jede Woche so machen.“ Marc Schiwa Trainer TuS Borgloh

Die Gäste gewannen gegen die Gastgeber aus Voxtrup mit 1:0 - und führen mit fünf Siegen nun die Tabelle in der Kreisliga Süd an. „Das ist eine Momentaufnahme“, sagt Trainer Schiwa. „Wir werden wohl nicht um die Meisterschaft mitspielen.“ Das gebe der Borgloher Kader nicht her. „Nur weil wir jetzt Tabellenführer sind, ist der Aufstieg nicht unser Anspruch“, stellt Schiwa klar.

Bleibt Malte Hinrichs im Tor?

Am nächsten Wochenende ist Spielpause, bevor das Team dann am 29. September auswärts bei der zweiten Mannschaft des SC Melle 03 zu Gast sein wird. Malte Hinrichs wird dann aber nicht mehr im Tor stehen. Ein Torwart wird dann aus dem Urlaub zurück sein, außerdem „ist Malte viel zu wertvoll auf dem Platz“, findet sein Trainer.

Auch Hinrichs selbst hatte zwar Spaß, ist aber nicht heiß auf eine Wiederholung im Tor: „Ich hoffe nicht, dass ich im Tor bleibe. Ich bin lieber im Feld, da fühle ich mich wohler.“