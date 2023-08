Sechs Neuzugänge bei Bersenbrück Ligastart vor dem Pokal-Highlight: TuS-Trainer Tobias Langemeyer will vorne mitspielen Von Christian Hesse | 04.08.2023, 10:57 Uhr Das Mannschaftsfoto vom TuS Bersenbrück für die Saison 2023/24. Foto: Rolf Kamper up-down up-down

Eine lange Sommervorbereitung geht für die Oberliga-Fußballer vom TuS Bersenbrück zu Ende. Am Sonntag (15 Uhr) startet die Elf von Neu-Trainer Tobias Langemeyer beim Vorjahres-Dritten 1. FC Germania Egestorf-Langreder in die neue Spielzeit. Aufgrund des Reggae Jam in Bersenbrück musste das Heimrecht zum Auftakt getauscht.