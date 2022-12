Hallenfußball-Highlight in Osnabrück Jetzt Live: Der vierte Tag beim Addi-Vetter-Cup 2022 im Stream Von Benjamin Beutler | 29.12.2022, 17:30 Uhr | Update vor 1 Std.

Am 26. Dezember 2022 startete die Hauptrunde des Addi-Vetter-Cup 2022. Auf noz.de übertragen wir das Hallenturnier an allen Tagen (26. bis 30. Dezember 2022) live aus der Schlosswallhalle in Osnabrück.