Trainer-Spieler-Duo: Christian Ohmann (l). und Patrick Fiß vom SV Wissingen. Altmeister reaktiviert SV Wissingen: Reicht es mit Fiß noch für die Kreisliga-Qualifikation? Von Malte Goltsche | 01.03.2023, 07:06 Uhr

Der SV Wissingen befindet sich in der Fußball-Kreisliga Mitte in Lauerstellung in Sachen Qualifikation für die fusionierte Kreisliga in der kommenden Saison. Für die Rückrunde die am Sonntag, 5. März, beginnt, haben die Wissinger gleich zwei Asse im Ärmel.