Trainer Benjamin Deuper freut sich über den Galaauftritt des Kreisligisten Hagener SV. Foto: Swaantje Hehmann up-down up-down Hellern löst Schinkel als erster Verfolger ab Hagener SV mit viel Glanz zum 9:1 über Sportfreunde Oesede Von Jakob Buddenbohm | 05.03.2023, 17:58 Uhr

In der Kreisliga B kristallisiert sich ein Dreikampf um die Meisterschaft heraus. Der SV Hellern (39 Punkte) schiebt sich mit dem unerwartet klaren 5:0-Sieg gegen BW Schinkel (38) vorbei auf Rang zwei und ist nun erster Verfolger von Spitzenreiter SC Türkgücü (40). In der Kreisliga C beeindruckt der Hagener SV beim 9:1 gegen die Sportfreunde Oesede.