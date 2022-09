Der SSC Dodesheide feierte am Wochenende einen Sieg. (Symbolbild) Foto: www.imago-images.de up-down up-down Irre Nachspielzeit SSC Dodesheide landet gegen Raspo vierten Sieg in Serie Von Finn Determeye | 14.09.2022, 18:47 Uhr

Gerade einmal elf Tore fielen in der aktuellen Bezirksliga-Saison bis zum 6. Spieltag bei Spielen mit Beteiligung des SSC Dodesheide. Entsprechend überraschend war, was sich am Sonntag auf dem Kunstrasen des SSC im Duell mit dem SV Rasensport abspielte.