Der Sportplatz am Barenteich, wo Ballsport Eversburg seine Heimspiele austrägt, befindet sich einem schlechten Zustand. FOTO: Helmut Kemme/Archiv up-down up-down „Katastrophaler Zustand“ Sportplatz in Eversburg gleicht einer Sandgrube Von Christian Hesse | 18.08.2022, 07:23 Uhr

Vor dem Spiel beim SSC Dodesheide II am heutigen Donnerstag (19.30 Uhr) läuft es für Ballsport Eversburg in der Kreisliga Staffel B noch nicht rund. Neben dem sportlichen Misserfolg zum Saisonauftakt kommen katastrophalen Zustände auf der Sportanlage am Barenteich hinzu, die zuletzt zu einer Spielabsage führten.