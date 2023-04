Noch nicht ganz entwischt, aber auf einem guten Weg: Die Sportfreunde Lechtingen mit Kapitän Florian Jordemann (rechts), hier gegen Verfolger Viktoria Gesmold. Foto: Helmut Kemme up-down up-down Sportfreunde auf dem Weg in die Landesliga Lechtingens Kapitän Jordemann: Wir bleiben mental stark Von Malte Goltsche | 27.04.2023, 10:31 Uhr

An 19 von bislang 25 Spieltagen standen die Sportfreunde Lechtingen in der Tabelle der Bezirksliga ganz oben. Inzwischen geben die Sportfreunde den Aufstieg in die Landesliga auch klar als Ziel aus. Zuletzt war jedoch etwas Sand im Getriebe beim Spitzenreiter.