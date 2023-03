In der Fußball-Kreisklasse kommt es an diesem Wochenende zu einer kuriosen Konstellation. Symbolfoto: Rolf Kamper up-down up-down Frauenfußball im Nordkreis Spannender Titelkampf zwischen Alfhausen/Hesepe und Grafeld/Berge Von Matthias Benz | 23.03.2023, 10:13 Uhr

In der Kreisklasse stehen sich die Fußballerinnen der SG Alfhausen/Hesepe-Sögeln und die SG Grafeld/Berge am Wochenende gegenüber, allerdings nicht auf die übliche Art. In der Kreisliga freut sich Hollenstede auf ein machbares Heimspiel, wohingegen Landesligist TuS Neuenkirchen zu Hause sehr gefordert wird