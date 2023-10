Sonntag: Derby gegen Wimmer/Lintorf Sechs Punkte und sieben Tore in 43 Stunden: TV 01 Bohmte überzeugt unter Zeitdruck Von Sven Schüer | 05.10.2023, 17:21 Uhr Rene Frese (rechts), hier in der vergangenen Saison gegen Merzen, läutete das erfolgreiche Wochenende mit seinem 1:0 gegen die Sportfreunde Lechtingen II ein. Foto: Rolf Kamper up-down up-down

Der TV 01 Bohmte hat den Schwung des guten Saisonstarts konservieren können und steht nach zehn Spieltagen an der Tabellenspitze der Kreisliga. Am vergangenen Wochenende absolvierte das Team von Trainer Dirk Schomäker zwei Spiele in weniger als 48 Stunden - mit guten Ergebnissen.