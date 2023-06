Im Video: Spaßevent in Glandorf 11. Schierloher 11-Meter-Turnier: Teams „AntiStress“ und „Denise“ siegen Von Michael Eggert | 12.06.2023, 12:33 Uhr

Fast 500 Aktive und Gäste besuchten am Samstagnachmittag bei großartigen Sommerwetter in Glandorf das elfte Schierloher 11-Meter-Turnier. Am Ende gab es zwei glückliche Siegerteams und jede Menge gute Laune bei allen Beteiligten.