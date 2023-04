Matchwinner beim SC Türkgücü im Hit gegen den SV Hellern war der bestens aufgelegte Furkan Güraslan (links). Foto: Helmut Kemme up-down up-down Die große Güraslan-Show SC Türkgücü beendet im Spitzenspiel eindrucksvoll die Superserie des SV Hellern Von Christian Detloff | 10.04.2023, 20:31 Uhr

In den 13 Punktspielen vor Ostern war der SV Hellern nie als Verlierer vom Platz gegangen. Im Topspiel der Kreisliga B bekam er nun aber klar Grenzen aufgezeigt. In der Höhe verdient mit 4:1 (1:0) siegten die Fußballer des SC Türkgücü an der Klaus-Stürmer-Straße und fügten dem SVH mit vier Traumtoren die erste Niederlage nach sieben Monaten zu.