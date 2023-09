Verletzungsmisere beim Bezirksligisten Rücktritt vom Rücktritt: Hohenbrink beim SC Glandorf wieder zwischen den Pfosten Von Christian Hesse | 27.09.2023, 08:07 Uhr Matthias Hohenbrink in Aktion. Der Routinier steht nach seinem Rücktritt wieder im Tor beim SC Glandorf. Foto: Rolf Kamper up-down up-down

Eigentlich wollte Matthias Hohenbrink seine Handschuhe im Sommer endgültig an den Nagel hängen. Die Verletzungsmisere beim Bezirksligisten SC Glandorf auf der Torwartposition zwangen den 37-Jährigen jedoch zur Rückkehr. Der Fußballgott, so sagt der Torhüter selbst, will ihn scheinbar noch nicht so richtig gehen lassen.