1. Liga bei Europa Point FC Louis Frye aus Osnabrück erfüllt sich Fußball-Lebenstraum – in Gibraltar Von Dennis Kurth | 03.11.2022, 14:27 Uhr

In der vergangenen Saison tingelte Louis Frye mit dem FC Schwarz-Weiß Kalkriese noch über die Fußballplätze der Region Osnabrück. Nun schnürt er seine Schuhe an der Südspitze der Iberischen Halbinsel – und zwar erstklassig. Der 25-Jährige läuft in Gibraltar auf: für den Erstligisten Europa Point FC.