Doppelpack für den TV Neuenkirchen Rainer Bekkötter: Der Mann, der dem TSV Riemsloh die ersten Punkte klaute Von Sven Schüer | 18.10.2023, 13:49 Uhr Rainer Bekkötter (rechts) verwandelte gegen Riemsloh zwei Elfmeter. Archivfoto: Stefan Gelhot

Der TSV Riemsloh hat die ersten Punkte in der Kreisklassensaison liegen gelassen. Großen Anteil daran hatte Rainer Bekkötter mit seinem Doppelpack im Derby. Auch am Mittwoch traf der Abwehrchef des TV Neuenkirchen, allerdings nicht ins eigene Tor. Trotzdem gewann der TVN und traf wieder in der Nachspielzeit.