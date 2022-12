Der Addy Vetter Cup. Das Hallenfußballturnier zwischen dem 26.12. und dem 30.12.2022 wird live auf noz.de übertragen. Foto: Helmut Kemme up-down up-down Highlight im Osnabrücker Amateurfußball noz.de überträgt Addi-Vetter-Cup 2022 in der Schlosswallhalle im Livestream Von Benjamin Beutler | 20.12.2022, 11:17 Uhr

Am 26. Dezember startet die Hauptrunde des Addi-Vetter-Cup 2022. noz.de überträgt an allen Turniertagen (26. bis 30.12.2022) live aus der Schlosswallhalle in Osnabrück.