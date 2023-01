TSV Venne BW Hollage Foto: Helmut Kemme up-down up-down Alle Spiele der Gruppen B im Video Osnabrück Hallenmasters 2023: TSV Riemsloh und BW Hollage weiter Von Benjamin Beutler | 14.01.2023, 11:13 Uhr

Am Freitag, 13. Januar 2023, startete das Osnabrücker Hallenmasters in der Sporthalle von Concordia Belm Powe am Heideweg. Hier sehen Sie alle Spiele der Gruppe B im Video.