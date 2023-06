Als Titelverteidiger geht der TuS Bersenbrück in den NFV-Pokal 2023/24. Foto: Rolf Kamper up-down up-down Live auf Youtube NFV-Pokal wird ausgelost: Auf wen treffen TuS Bersenbrück und SC Melle? Von Malte Goltsche | 26.06.2023, 12:14 Uhr

Zwei regionale Vertreter nehmen in der kommenden Saison am NFV-Pokal im Amateurstrang teil. Der Titelverteidiger TuS Bersenbrück und der SC Melle erwarten am Mittwoch ihre Gegner für die ersten Runden. Die Auslosung wird live auf Youtube übertragen.