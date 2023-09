Früh begann er in seinem Heimatverein Schledehausen als Minikicker, 1999 wurde er Bezirkspokalsieger mit den A-Junioren. Da hatte Niemann längst seine Talente auch abseits des Platzes entdeckt: In der Führung von Gruppen und Mannschaften, im Entzünden von Aktivität auch bei Weggefährten für Veranstaltungen und Projekte, deren Erfolg später alle genießen konnten.

Er war treibende Kraft in der Organisation des weit über die Grenzen der Region hinaus bekannten, jährlichen D-Junioren-Hallenturniers mit großen Bundesligaklubs um Bayern München & Co. als Gästen. Seine Leidenschaft für den großen Fußball lebte er als Mitglied im Fanclub der Nationalmannschaft: Er reiste regelmäßig zu großen Spielen, war mit dabei bei der EM 2016 in Frankreich und der WM 2018 in Russland.

Niemann übernahm als Staffelleiter auch im Fußballkreis Verantwortung, wurde Jugend-Spielleiter und half noch in diesem Frühjahr mit bei der Organisation des Grammann/Klose-Turniers in Schledehausen als größtes Kinderfußball-Event der Region mit 2500 Nachwuchskickern. Da allerdings brauchte er schon seine Energie für den Kampf gegen seine schwere Krankheit infolge einer Herztransplantation, den er trotz seines unbändigen Lebenswillens nicht gewinnen konnte.

Schledehausen und die Region verlieren einen geradlinigen wie hilfsbereiten Menschen, der den Sport und seine positiven Werte des Miteinanders aus Überzeugung lebte. Niemann verstarb am vergangenen Sonntag, als die frühherbstliche Sonne die Sportanlage am Berg über Schledehausen in kräftige Farben tauchte und eine spezielle Stimmung erzeugte. Der Verein kam zusammen zum Heimspiel der Kreisliga-Herren gegen Rasensport - vor allem auch für Niemann. Fußballobmann David Wege sagte: „Wir haben uns entschieden, trotzdem zu spielen. Henning hätte es so gewollt.“