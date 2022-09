In der Liga angekommen: Der BSV Holzhausen (in Blau) möchte seinen guten Saisonstart fortsetzen. Foto: Helmut Kemme up-down up-down Absteiger fassen direkt Fuß Nach Abstieg in Kreisliga spielen Belm, Holzhausen und Berge oben mit Von Bernhard Horn | 01.09.2022, 17:44 Uhr

Für einen Absteiger ist es manchmal schwierig, in der neuen Spielklasse Fuß zu fassen. In der 2. Fußball-Bundesliga haben Arminia Bielefeld und die Spielvereinigung Greuther Fürth ihre Startschwierigkeiten, in der 3. Liga wartet der FC Erzgebirge Aue immer noch auf den ersten Sieg. Dagegen legten die Bezirksliga-Absteiger aus der Region Osnabrück einen guten Saisonstart hin.