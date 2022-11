Wellingholzhausens Marvin de Vries, hier gegen den Hagener SV am Ball, traf beim 5:0 gegen RW Sutthausen dreifach. Foto: Stefan Gelhot up-down up-down Dreierpack von Wellingholzhausens de Vries SV Hellern verliert die Tabellenführung in der Kreisliga B an SC Türkgücü Von Jakob Buddenbohm | 27.11.2022, 19:42 Uhr

In der Kreisliga C verlieren die Fußballer des SV Hellern beim 2:2 gegen SF Schledehausen nicht nur zwei Punkte, sondern auch die Tabellenführung an den SC Türkgücü.