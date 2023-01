Setzt sich der SC Melle 03 (in rot, hier gegen Hagener SV beim Hüggelcup in Hasbergen) diesmal durch? Wir berichten im Liveticker von der Meller Hallen-Stadtmeisterschaft. Foto: Michael Gründel up-down up-down Wer holt sich den Hallenfußball-Titel? Liveblog mit Videos: Der Finaltag bei der Meller Hallen-Stadtmeisterschaft Von Dennis Kurth | 06.01.2023, 10:20 Uhr

Finaltag bei der Hallen-Stadtmeisterschaft in Melle: Kann jemand dem großen Favoriten SC Melle in die Suppe spucken? Oder verteidigt der TSV Riemsloh seinen Titel? Wir berichten am Sonntag, 8. Januar 2023, ab 13 Uhr hier im Liveticker mit Bildern und Videos.