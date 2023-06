An diesem Sonntag geht es rund bei den Grammann-Klose-Spielen Foto: Rolf Kamper up-down up-down Live: So., 12:00 Uhr 2500 Kinder am Start Live mit Videos: Die Grammann-Klose-Spiele der Nachwuchskicker Von Dennis Kurth | 24.06.2023, 20:09 Uhr

Die Grammann-Klose-Spiele sind das größte Kinderfußball-Event in Stadt und Landkreis Osnabrück - etwa 2500 Kinder sind an diesem Sonntag ab 0930 Uhr in den Altersklassen U5 bis U9 am Start. Hier berichtet Dennis Kurth live von den Plätzen rund um Schledehausen.