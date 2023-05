Die Konferenz im Liveblog mit Videos: Wir berichten von den Spielen Viktoria Gesmold gegen SC Lüstringen und SF Lechtingen gegen SV Rasensport. Foto: NOZ/Hente up-down up-down Live: Sa., 17:45 Uhr Bezirksliga-Titelrennen in der Konferenz Liveblog mit Videos: SF Lechtingen oder Viktoria Gesmold – wer steigt in die Landesliga auf? und | 31.05.2023, 13:07 Uhr Von Dennis Kurth Benjamin Kraus | 31.05.2023, 13:07 Uhr

Showdown in der Bezirksliga: Erst im Saisonfinale fällt die Entscheidung, wer die Meisterschaft klarmacht und in die Landesliga aufsteigt – Viktoria Gesmold oder doch noch die Sportfreunde Lechtingen? Die Spiele beider Anwärter am Samstag, 3. Juni 2023, ab 17.45 Uhr hier in der Live-Konferenz mit Bewegtbildern.