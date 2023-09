Spiel gegen Kloster Oesede abgesagt „Worst Case“ ist eingetreten: Große Personalsorgen beim Spielverein 16 Von Finn Determeyer | 06.09.2023, 14:00 Uhr Sportlich wie personell ist der Spielverein 16 in dieser Saison schon früh in Bedrängnis. Foto: Helmut Kemme up-down up-down

Denkbar schlecht startete der Spielverein 16 mit vier Niederlagen in die neue Saison der Fußball-Kreisliga. Hinzu kam das vermeidbare Pokal-Aus gegen die klassentiefere Eintracht Osnabrück. Zum Ligaspiel beim VfL Kloster Oesede am vergangenen Sonntag traten die Weststädter gar nicht erst an.