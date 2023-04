Sebastian Schiewe (rechts) im Duell mit Quakenbrücks Kai Siemund. Foto: Rolf Kamper up-down up-down QSC-Serie gerissen Kreisliga: FCR Bramsche setzt sich in Quakenbrück mit 5:2 durch Von Matthias Benz | 20.04.2023, 17:40 Uhr

Im Kreisliga-Nachholspiel hat der Quakenbrücker SC am Mittwoch zu Hause kein Glück gehabt: Gegen den FCR Bramsche endete die Siegesserie von zuletzt fünf Dreier in Folge. Am Wochenende stehen für beide Teams unangenehme Heimspiel an.