Auf diese Spieler kommt es an Dieses Derby gab es lange nicht: TV Bohmte will Euphorie des Aufsteigers TuS Bad Essen bremsen Von Heike Dierks | 11.08.2023, 15:08 Uhr Neu-Kreisligist TuS Bad Essen um Joshua Warsinsky (Mitte) hatte gegen BW Merzen viel zu jubeln. Jetzt reist der TV Bohmte zum Wittlager Derby an. Archivfoto: Rolf Kamper

Aufsteiger TuS Bad Essen ist furios in die Kreisliga-Saison gestartet und hatte durch ein 5:0 bei BW Merzen voriges Wochenende direkt die Tabellenspitze übernommen. Am zweiten Spieltag reist nun der TV Bohmte zum Wittlager Derby an. Auf diese Duelle könnte es Sonntag ankommen – und auf diesen Spieler nicht.