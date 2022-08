Der SV Atter hat einen Heimsieg eingefahren FOTO: Jakob Buddenbohm up-down up-down Glanztat und Fair-Play-Aktion Im Video: SV Atter schlägt VfB Schinkel mit 3:0 Von Jakob Buddenbohm | 22.08.2022, 11:40 Uhr

Der SV Atter und VfB Schinkel begegneten sich in der 1. Kreisklasse C lange Zeit auf Augenhöhe, ehe ein schneller Doppelpack von Thomas Reitenbach den 3:0-Sieg einleitete. Für den fairsten Moment sorgte an diesem Tag Schiedsrichter Manuel Massmann.