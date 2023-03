Am Sonntag kommt es zum Topspiel in der Kreisklasse. Symbolfoto: Rolf Kamper up-down up-down Kreisklasse Osnabrück A Verfolger Grafeld bittet den Bippener SC zum Topspiel Von Jürgen Schinke | 30.03.2023, 16:02 Uhr

Für die Fußballer in der 1. Kreisklasse Osnabrück A steht der 19. Spieltag an, an dem schon eine Art Vorentscheidung hinsichtlich der Meisterschaft fallen könnte: Verfolger Grafeld empfängt den Tabellenführer aus Bippen.