Live: Do., 19:30 Uhr Erster gegen Zweiter Fußball-Kreisklasse im Video-Liveblog: TSV Riemsloh gegen SuS Buer 27.09.2023

Ein Topspiel in der 1. Kreisklasse Süd steigt am Donnerstagabend (19.30 Uhr) in Riemsloh: Der heimische TSV empfängt als Tabellenerster den zweitplatzierten SuS Buer. Beide haben in dieser Saison noch keinen Punkt abgegeben - das ändert sich nun. Wir berichten im Video-Liveblog.