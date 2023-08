Live: Sa., 18:00 Uhr Start in die neue Saison Kreisklasse im Video-Liveblog: SuS Buer gegen SV Melle Türkspor Von Benjamin Kraus | 03.08.2023, 12:43 Uhr Topspiel der 1. Kreisklasse live in Text, Bild und Bewegtbild: Der SuS Buer erwartet den SV Melle Türkspor. Foto: NOZ/Hente up-down up-down

Amateurfußball live im Video am Samstagabend, 5. August 2023: Ab 18 Uhr duellieren sich der SuS Buer und der SV Melle Türkspor um drei Punkte zum Auftakt in die neue Saison in der 1. Kreisklasse. Wir berichten im Video-Liveblog.