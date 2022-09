Kris Kosbab (am Ball) leitete gegen den Spielverein 16 den Sieg für BW Schinkel ein. Foto: Michael Gründel up-down up-down Spiel des Tages. Kreisliga B Kosbab leitet den Sieg ein: BW Schinkel bezwingt Spielverein 16 Von Jakob Buddenbohm | 04.09.2022, 18:10 Uhr

Es war kein fußballerischer Leckerbissen, der den Zuschauern im Spiel des Spielvereins 16 gegen BW Schinkel in der Kreisliga B (1:2) geboten wurde. Das lag zum einen am holprigen Geläuf und zum anderen an den technischen Unzulänglichkeiten der Akteure auf beiden Seiten. Dass Schinkel am Ende im fünften Spiel zum fünften Mal als Sieger vom Platz ging, hatte der Tabellenführer einmal mehr Torjäger Kris Kosbab zu verdanken.