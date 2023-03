Jan Sedlik (links) und der SC Rieste wollen am Sonntag gegen Fürstenau punkten. Archivfoto: Rolf Kamper up-down up-down Kalkriese empfängt SSC Dodesheide Kommt der SC Rieste gegen Fürstenau wieder auf die Füße? Von Matthias Benz | 31.03.2023, 05:56 Uhr

In der Fußball-Bezirksliga Osnabrück V bekommt der SC Rieste die nächste Gelegenheit, wichtige Punkte gegen den Abstieg zu sammeln. Am Sonntag, 2. April 2023, ist die Spielvereinigung Fürstenau zu Gast. Quitt Ankum tritt in Venne an.