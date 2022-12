Hallenfußball Keine Überraschung am zweiten Fortuna-Tag: Kalkriese und Ankum weiter Von Matthias Benz | 29.12.2022, 11:23 Uhr

Auch am zweiten Tag des Fortuna-Cups in Ankum hat es keine Überraschungen gegeben: In Gruppe B des Hallenfußball-Turniers setzten sich mit dem FC Kalkriese und Quitt Ankum die Favoriten durch.