Der OSC und die TSG kämpfen um den Klassenerhalt in der Regionalliga-Nord. Foto: Helmut Kemme up-down up-down Fusion der Abstiegskandidaten als Gedankenspiel Sind zwei Frauen-Regionalligisten in Osnabrück einer zuviel? Von Christian Hesse | 05.12.2022, 11:55 Uhr

In der Regionalliga Nord kämpfen die Fußballerinnen des Osnabrücker SC und der TSG Burg Gretesch um den Klassenerhalt. Im schlimmsten Szenario steigen beide Osnabrücker Teams am Saisonende aus der dritthöchsten Spielklasse in die Oberliga ab. So drängt sich die Frage auf: Sind zwei Regionalligisten in dieser Region auf Dauer einer zu viel?