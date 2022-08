Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Externen Inhalt laden Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Alle drei Tore im Bewegtbild Im Video: VfL Kloster Oesede feiert ersten Sieg gegen GMHütte II Von Dennis Kurth | 15.08.2022, 23:17 Uhr

Der VfL Kloster Oesede hat in der Kreisliga C den ersten Saisonsieg feiern können. Dem Team von Trainer Michael Wirtz genügte am Sonntagnachmittag beim 3:0 gegen Viktoria Georgsmarienhütte II eine ordentliche Vorstellung.