Kein Sieger im Derby am Benkenbusch 2:2 im Video: Landesligisten BW Hollage und SC Melle teilen Punkte Von Christian Hesse | 24.08.2022, 23:46 Uhr

Blau-Weiß Hollage hat sich in der Landesliga vom SC Melle mit 2:2 getrennt. In einem spannenden und ausgeglichenen Derby am Benkenbusch gelang den Hausherren erst spät der Treffer zum Endstand.