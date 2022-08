Bramsche vergibt die Großchance und scheitert am Pfosten. FOTO: Christian Hesse up-down up-down Kreisliga: Heimsieg für Bramsche Im Video: Hitziges Spiel am Bramscher Wiederhall: 3:0 gegen QSC Von Christian Hesse | 15.08.2022, 11:04 Uhr

In einer hitzigen und teilweise aufgeheizten Atmosphäre gewann der FCR Bramsche am Sonntagnachmittag in Überzahl mit 3:0 gegen den Quakenbrücker SC.