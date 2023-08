Live: 19:25 Uhr Nord-Duell in der Fußball-Kreisliga Im Liveticker: FCR Bramsche empfängt den Bippener SC Von Jacob Alschner | 15.08.2023, 10:33 Uhr Foto: Hente

Am 2. Spieltag der Kreisliga Osnabrück Nord empfängt der 1. FCR Bramsche 09 den Bippener SC. Als Aufsteiger reisen die Bippener gleichzeitig als Außenseiter nach Bramsche. Aber wer weiß, was beim FCR am Ende doch zu holen ist? Hier verfolgen Sie die Partie im Liveticker, Anstoß ist um 19.30 Uhr.