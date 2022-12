Erstes Brüderpaar als Schiedsrichter im Einsatz Hüggelticker: Spielende Torhüter und ein Abpraller Von Dennis Kurth | 23.12.2022, 16:31 Uhr

Der Hüggelcup in Hasbergen steht nicht nur für richtig guten Fußball, sondern auch für Kuriositäten auf und neben dem Platz. In unserer ersten „Hüggelticker“-Ausgabe beschäftigen wir uns mit spielenden Torhütern und einer Turnierleitung, die am Auftaktabend unter Beschuss stand.