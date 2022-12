Enge Zweikämpfe: Hier Benedikt Knäuper (links) vom SV Bad Laer und Dennis Langenkamp (SV Harderberg). Foto: PaetzelPress/Nico Paetzel up-down up-down Letzter Vorrundentag Hüggelcup: Gastgeber Ohrbeck raus, Bezirksligist Bad Laer tut sich schwer und | 24.12.2022, 05:46 Uhr Von Dennis Kurth Malte Goltsche | 24.12.2022, 05:46 Uhr

Am letzten Vorrundentag des Hüggelcups gab es keine Sensation. Gastgeber SV Ohrbeck als klassentiefster Verein im Turnier scheiterte in der Gruppenphase - holte aber immerhin einen Sieg. Ein Bezirksligist hatte dagegen Mühe, schaffte es aber in die Zwischenrunde.